「ドジャース−ダイヤモンドバックス」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は２点を追う五回の第３打席で二ゴロ併殺打に倒れた。３球目にＡＢＳチャレンジでボール判定がストライクに覆ると、スタンドが異様にどよめいた。初球の外角カットボールを見極めた直後、マッキャンが歩み寄って打ち合わせ。間が開いた中、２球目の内角シンカーは見逃した。そして３球目、外角フォーシームを見極めボールの判定だった