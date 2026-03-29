元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、再婚を発表。元AKBグループの面々からも祝福の声が集まっている。「いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます」と書き出し、「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします」と再婚を発表した。「共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と決意。「引き続き温かなご理解とご
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