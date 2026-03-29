漫画『暴力万歳』が、30日発売の『ヤングマガジン』18号にて巻頭カラーで登場することを受け、最新話の一部ページが公開された。【画像】黒の下着で大胆ボディ！風呂上りの六道せつな『暴力万歳』最新話のページ■『暴力万歳』あらすじ『賭ケグルイ』河本ほむら×『サツドウ』なだいにし、最強タッグが贈る暴力奇譚！賢く生きることがモットーの高校生・秋田正道は、不良に絡まれているところを女子高生・六道せつなに助けら