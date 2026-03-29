タレントで歌手の和田アキ子さんが、3月29日、1985年から続くTBS系の看板番組『アッコにおまかせ！』の最終回に出演。自身が持つ、「生放送バラエティ番組同一司会者最長放送」のギネス世界記録の更新を表彰され、笑顔を見せました。 【写真を見る】【 和田アキ子 】 「ギネス世界記録」を更新で笑顔40年続く『アッコにおまかせ！』「嬉しいです。だって、世界記録でしょ！」スタジオで表彰和田アキ子さんの「生放送バ