元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は29日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。米国、イスラエルによるイラン攻撃から1カ月となったが、停戦の見通しがまったく立たず、世界的エネルギー危機が現実のものとなりつつある中、「イラン攻撃から1カ月。依然終わりの見えない状況が続いています。かつて戦争を終わらせると豪語して大統領になったトランプ氏、その言葉とは裏腹になぜ武力行使を続けるのでし