Photo : Kazumi Oda 2025年8月5日の記事を編集して再掲載しています。バナナが鳴った──それは音楽体験の原点なのか。J-waveのラジオ番組『GRAND MARQUEE』にゲスト出演したときのこと。『ギズモード・ジャパン』総編集長の尾田和実が、伝説的な初回の『フジロック』を語る | NiEW（ニュー）「ロックフェスに持っていきたいガジェット」というお題に応えるべく、編集長である私が持参したの