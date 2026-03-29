被災地支援の一環として創価学会音楽隊による「希望の絆」コンサートが28日に七尾市で開かれました。このコンサートは東日本大震災の被災地支援として2014年からスタートし、熊本地震や能登半島地震などの被災地で開催しています。今回演奏した「関西吹奏楽団」は去年開催された第75回関西吹奏楽団コンクールで金賞を受賞しています。28日は様々なジャンルの演奏が行われ訪れた人たちを魅了していました。