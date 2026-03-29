ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が２９日、日本ハム戦（みずほペイペイ）の試合前に取材に応じ、自身初の?失態?について反省した。時は２７日の開幕戦。９回二死とあとひとつで勝利が決まる場面で三ゴロが飛んだ。試合終了かと思われたが、これを栗原がまさかの後逸。カメラには小久保監督が珍しく感情をあらわにする瞬間が抜かれていた。指揮官はこの場面について「らしくない自分が出てしまった。未熟です」と反省。