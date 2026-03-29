白髪を隠すのではなく、デザインとして活かす白髪ぼかしハイライトが注目されています。伸びてきた根本が目立ちにくく、頻繁に染め直すストレスを軽減できるのが大きなメリット。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さと抜け感を両立した、白髪ぼかしハイライトスタイルをご紹介します。 ナチュラルハイライトのレイヤーミディ サンドベージュをベースに極細のハイライトをなじませて、