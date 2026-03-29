春になると思い出す、A美さんの後悔エピソード。シングルマザーの母が苦労して用意してくれたランドセルや学習机を、大切にせず手放してしまったA美さん。しかし、自分が親になった今、母の想いの大きさに気づきます。もう戻らない時間と、取り戻せない大切なもの──。後悔とともに、これから娘に伝えていきたい想いとは。 春になると思い出す 春になると、毎年思い出すエピソードがあります。 私が小学校