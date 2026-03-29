「ホントに本物なのォ？」10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は30年前の1996年３月29日号『ディスコで午前４時まで大騒ぎマライア・キャリーの青山→渋谷?深夜お忍びパーティ?一部始終』を取り上げる。’25年の時点でアルバムセールス２億枚以上、’90年代からすべての年代で首位を獲得している“世界の歌姫”マライア・