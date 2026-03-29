小芝風花＆吉原光夫 小芝風花と吉原光夫が、『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』（公開中）に出演。小芝は美しい歌声を持つ人に化けた植物・ナギを、吉原はある約束を100年間待ち続ける時計師・ガスを熱演する。本作は2020年に公開された『映画 えんとつ町のプペル』のその後を描く、感動の冒険ファンタジーだ。製作総指揮・原作・脚本の西野亮廣（キングコング）の「信じて待つ」という切実な原体験が投