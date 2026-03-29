教室や職場の人間関係について考えている時、「見た目がいい人の方が発言権が強いのではないか」と感じたことがあるかもしれません。韓国の研究では、自分の容姿に自信を持っている従業員は職場で積極的に発言し、アイデアを共有する可能性が高いという研究結果が示されました。I’m attractive, so i speak up: a moderated-mediation model of self-perceived attractiveness, perceived impact, and voice | Current Psychology