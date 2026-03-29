スコットランド戦で白黒のトレーニングウェアも初お披露目となった日本代表は現地時間3月28日に国際親善試合でスコットランド代表とスコットランド・グラスゴーで対戦し、1-0で勝利した。新しいアウェーユニフォームとともに、白黒のトレーニングウェアも初お披露目となった。試合のアップ中の選手が着用した新たなトレーニングウェアは首元から袖口にかけては白、胴体部分とパンツは黒という落ち着いた配色となっていた。SN