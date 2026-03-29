2026年3月27日（金）より、秋葉原の「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて、BANDAI SPIRITSコレクターズ事業部による期間限定のポップアップイベント「METAL BUILD EXPO」が開催中だ。「METAL BUILD」は、超合金の技術とデザインアレンジが融合した完成品アクションフィギュアブランド。今年でブランド発足から15年を迎える節目のタイミングで、その歩みと最新情報を一堂に体感できるイベントとなっている。今回は現地に足を運んで