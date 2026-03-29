28日、青森県青森市で男の子が亡くなったひき逃げ事件で、警察はトラックを運転していた36歳の男を逮捕しました。逮捕されたのは青森市自由ケ丘の会社員・山谷周平容疑者（36）です。山谷容疑者は28日午後7時すぎ、青森市幸畑の県道でトラックを運転し、男の子をはねて死亡させそのまま逃走したとして過失運転致死とひき逃げの疑いが持たれています。はねられたのは市内の柳澤李来さん（6）で、全身を強く打ち市内の病院に搬送され