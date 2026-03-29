中国大使館に侵入したとして自衛官が逮捕された事件で、警視庁公安部は29日、自衛官が所属する駐屯地を家宅捜索しました。この事件は今月24日、陸上自衛隊の3等陸尉、村田晃大容疑者が、東京・港区の中国大使館に侵入したとして逮捕されたもので、調べに対し村田容疑者は「中国大使と面会して日本に対する強硬姿勢を控えて欲しいと伝えたかった」と供述しています。警視庁公安部は29日朝、村田容疑者が所属する宮崎県の陸上自衛隊