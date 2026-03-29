東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刃物で刺され殺害された事件で、男が自分の意識がなくなるまで女性と自分を交互に刺していたことが分かりました。この事件は今月26日、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが刃物で刺され殺害されたものです。刺したとみられるのは、元交際相手の広川大起容疑者で、広川容疑者も自身の首を刺し、死亡しました。春川さんの刺し傷は、十