テレビアニメ『ロメリア戦記』の追加キャスト、ティザービジュアル第2弾が解禁された。そして、2026年より2クールで放送されることが決定した。【画像】どんな表情だよ…公開された『ロメリア戦記』場面カットロメリアの元婚約者・アンリ役を広瀬裕也、ロメリアと共に旅をしていた聖女・エリザベート役を千本木彩花、同じくロメリアと共に旅をしていた魔女・エカテリーナ役を伊瀬茉莉也、女剣士・リョキ役を亜咲花が演じる。