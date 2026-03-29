タレント・俳優の篠田麻里子さん（40）が29日、自身のインスタグラムを通じて結婚したことを発表しました。篠田さんは1986年3月11日生まれ、福岡県糸島市出身。AKB48のメンバーとして活躍した後、俳優としてドラマなどで活躍しています。■篠田麻里子さんのコメント【全文】いつも温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます。この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたしま