東京・羽村市の動物公園で子どもたちへの交通安全イベントが開催されました。きょう、東京・羽村市動物公園で行われたのは子どもたちを対象にした交通安全イベントです。新年度は子どもの交通事故が増えていて、子どもたちは正しい横断歩道の渡り方を教わるなどして交通ルールの理解を深めました。また、「午年」にちなんで警視庁騎馬隊もイベントに参加。警視庁福生警察署の渋谷正仁署長は「動物とのふれあいを通じて交通ルールを