元TOKIOの松岡昌宏（49）が29日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「日本で一番大好き」な桜を明かした。リスナーからお勧めの桜はあるかとの質問が寄せられ、松岡は「あるんですよね、近所のここの桜が好きだとか。毎年ね、天気がいいなあという時と、時間があればうちの犬連れて行って。缶ビール1本買って、見て、帰ってくるっていうのはやるんですけど」と打ち明けた。また「名勝にある桜という