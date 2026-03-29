「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が、試合前の練習でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者２人に対することを３セット行い、安打性の当たりは０本、２奪三振、２１球だった。球種もすべて確認し、「しっかりストライクゾーンに投げられるかっていうことで、しっかり投げられた」と問題なしの様子。今後のプランは決まっていないというが、「特に違和感とか痛いとかそういうの