俳優の永野芽郁が、6月21日にフォトブック＆スタイルブックスペシャルBOX「MAGNOLIE」を発売することが決定した。【写真】多数解禁！さまざまな表情で魅せる永野芽郁デビュー以来、これまで一度として立ち止まることなく、女優として役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできたが、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”