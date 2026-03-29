中国・吉林省で15日、7匹の犬が連れだって道路を歩く動画がSNSで拡散し「密売業者から逃げた」との感動的なストーリーが広まった。しかし実際は、近くの村で放し飼いにされていた犬が、発情したメスのシェパードにつられて外に出ただけだったという。街道を連れだって歩く7匹の犬車が行き交う道路脇にとどまる犬の集団。中国で撮影された動画には、飼い主らしき人物の姿がなく、連れだって歩く様子からネット上では「犬が密売業者