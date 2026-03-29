中国大使館に侵入したとして逮捕された陸上自衛官の男が、事件のおよそ1時間半前に大使館の最寄り駅に着いたという趣旨の供述していることがわかりました。【写真を見る】「約1時間半前には六本木駅に着いた」 中国大使館侵入容疑で逮捕の陸上自衛官男警視庁公安部が陸自えびの駐屯地など家宅捜索陸上自衛隊の3等陸尉・村田晃大容疑者（23）は今月24日、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いがもたれています。その後の捜