南砺市でおととい住宅2棟が焼けた火事で、焼け跡からきのう、3人の遺体が見つかりました。火元は1階の居間周辺とみられます。この火事はおととい午後南砺市松原新の柴田光弘さん（80）宅から火が出て、柴田さんの3階建ての住宅と隣接する住宅の2棟が焼けました。警察と消防がきのう実況見分を行った結果、柴田さん宅の焼け跡から3人の身元不明の遺体が見つかりました。柴田さんは妻と娘の3人で暮らしていたということですが3人とは