テレビ朝日の林美桜アナウンサー（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。5年半務めた同局「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜10・25）を卒業したことを報告した。「『大下容子ワイド！スクランブル』フラッシュニュースを担当して4年半ロケも含めると5年半……ありがとうございました」と同局の大下容子アナ、佐々木亮太アナとのスリーショットを投稿した。「私のアナウンサー人生の中で一番長く担当した情報