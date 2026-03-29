ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのてんちむこと橋本甜歌が２９日、インスタグラムを更新。元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚発表から一夜明け、心境をつづった。てんちむは「ファンの皆さま、たくさんの暖かいＤＭやコメント本当に本当にありがとうございますうるうるしながら全部目を通してます！！！こうして皆さんにちゃんと報告できたこと、わたしもとっても嬉しいです！！！本当にありがとう」と感謝。三崎氏