SKE48元メンバーのタレント松井珠理奈（29）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。プロ野球開幕戦、広島−中日戦を観戦した際の出会いを報告した。「開幕戦の応援に広島に行ってきました」と記し、「初のマツダスタジアム内藤哲也選手にバッタリお会いして試合開始前から大興奮お久しぶりにお写真を撮っていただきトランキーロではいられませんでした」と広島東洋カープの赤いユニホームを着たプロレスラー内藤哲也（43