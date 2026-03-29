タレント・俳優の篠田麻里子さんが自身のインスタグラムを更新。再婚したことを公表しました。 【写真を見る】【 篠田麻里子 】再婚を発表「かねてよりお付き合いさせていただいております方と」「共に穏やかに歩んでいけたら」篠田麻里子さんは、インスタグラムに、「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。」と、投稿。続けて「共に穏やかに歩んでいけた