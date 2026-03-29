日本テレビ岩田絵里奈アナウンサー（30）が29日、日本テレビ系「シューイチ」（日曜午前7時30分）に生出演。3月いっぱいで日本テレビを退社してフリーになることで、番組最後の出演で最後のあいさつをした。MC中山秀征から「さあ、本日をもって2年間、MCを務めてくれました岩田アナウンサーが日本テレビを退社し、番組を卒業します」と説明した。同じく番組を卒業する佐藤梨那アナからの会社に残るメッセージ込みでのあいさつを挟