1週間ぶりに帰ってきたパパさんがお散歩ルートで待ち伏せしていたら、2匹のワンコは気づくのでしょうか…？ワンコたちの可愛くて面白い反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破。「めっちゃ見てたｗ」「声出して笑った」といった声が寄せられています。 【動画：1週間、仕事で帰らなかったパパが『犬の散歩ルートで待ち伏せドッキリ』をした結果…『まさかの展開』】 パパがお散歩ルートで