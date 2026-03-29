おばあちゃんっ子なアフガンハウンドの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で42万回再生を突破し、「人間の子供と一緒ですね」「大好きなんだね」「うちの娘と同じw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おばあちゃんの家にきた大型犬→『帰るよ』と言っても聞かずに…本当の孫のような『尊いやり取り』】 おばあちゃんの家を訪れたら… YouTubeチャンネル「ゆーりちゃんね