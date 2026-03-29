今回は、春の新生活にぴったりなペンケースをご紹介。ネオンカラーの鮮やかさと中身が見えるメッシュ素材で、バッグの底にあってもすぐに見つけられるのが魅力。メモ帳やペン、付箋など最低限の文具がすっきり収まり、持ち運び用のコスメポーチとしても活躍します。見た目の可愛さと使い勝手の良さを兼ねた商品ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュペンケース（NCS、アップルグリーン）価格：￥110（税込）販