セリアで見つけた『習字用水書き練習シート』は、水をつけた筆で習字の練習ができる便利なシート。墨汁のように汚れにくいため、後片付けも簡単です。紙に書くように、とめやはらいなどが表現でき、しっかり練習できるのも嬉しいポイント。乾けば繰り返し使えるので、お財布にも優しいですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：習字用水書き練習シート 八つ切り価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦68×横17.5cm販売ショッ