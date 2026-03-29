お弁当づくりでちょっと見た目を可愛くしたいとき、抜き型があると便利。でも小さな型をいくつも使うと後片付けが地味に大変。ダイソーで見つかるプレートタイプなら、ひとつでまとめて抜けて洗う手間もすっきり。細かなツールを増やしたくないときや、まとめて準備したい場面で重宝するアイテムです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：型抜きプレート（くま）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455048