神戸市は、神戸空港の国際線チャーター便を期間限定で増便すると発表した。中国本土を結ぶ航空会社が、夏スケジュール期間中に欠航を決めていることを受けて、未使用分の発着枠を利用する航空会社を募集していた。スターラックス航空が台北/桃園線を6月1日から29日まで週3往復、エバー航空が台北/桃園線を6月15日から30日まで1日1往復、アシアナ航空がソウル/仁川線を5月24日・27日・29日の3往復、エアロKが清州線を6月4日から23日