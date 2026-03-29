ダイソーで手に入る一段重箱は、まるで工芸品のような美しさと使いやすさを兼ね備えた逸品。和食やお弁当の盛り付けに最適で、日常使いはもちろん、ピクニックなどにも活躍。100円ショップのアイテムとは思えない上品なデザインで、発売後すぐ品薄になったのも納得です。注目の新作商品なので、この機会に要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：一段重箱（仕切付）価格：￥770（税込）サイズ（約）：20cm×20cm×5.