外洋に接していない湖の艦艇を攻撃2026年3月19日、イスラエル国防軍はカスピ海のバンダル・アンザリ港に停泊していた艦艇や軍港施設などを攻撃し、これを無力化したと発表しました。【動画】多くの艦艇へ攻撃が…これが「ディラマン」などが炎上する瞬間です攻撃の主な標的について、イスラエル軍はミサイル艦、補助艦艇、哨戒艇などとしています。その後、SNS上では破壊された軍港や艦艇の画像が拡散され、大規模な攻撃が行わ