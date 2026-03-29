広島市の縮景園では、見頃を迎えた桜を楽しむ多くの客が訪れ、にぎわっています。春の風物詩、ソメイヨシノ。「国の名勝」縮景園では、8品種約130本の桜が花を咲かせました。園内は家族連れなど多くの人でにぎわい、見頃を迎えた桜や桃など色とりどりの花を楽しんでいました。■来園者「すごくすてきだと思いますよ。こんな街中にいろんな色、いろんな桜を楽しめて」■来園者「4月から1年生になるので家族写真を撮りたいなと思って