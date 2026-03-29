将棋の藤井聡太六冠が勝てば4連覇、負ければタイトルを失う棋王戦五番勝負の最終第5局が鳥取市で始まりました。 【写真を見る】藤井六冠が4連覇か 増田八段が初タイトルか 棋王戦五番勝負“最終第5局” 鳥取市 今期の棋王戦五番勝負は藤井六冠（23）に増田康宏八段（28）が挑戦しています。 両者2勝2敗で迎えた天王山の第5局は鳥取市で午前9時に始まりました。 藤井六冠は勝てば4連覇、負けると「五冠」に後退します。 一方、