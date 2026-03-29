最新のランニングシューズを体験できるイベントが名古屋駅で開かれています。 【写真を見る】“高いクッション性”が特徴 人気ランニングシューズ「On」の最新モデルを体験 アルペン主催のイベント このイベントはスポーツ用品を販売する「アルペン」が開いたもので、名古屋駅のJRセントラルタワーズのテラスに設けられたコースを人気のランニングシューズ「On」を履いて走ることができます