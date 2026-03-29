東京ドームのマウンドで躍動し、久々の完封勝利を挙げた郄橋(C)Getty Images9回裏、二死二、三塁。一打サヨナラの局面でラストバッターを142キロの2シームで仕留めた刹那、普段はマウンド上であまり感情を表にしない男は珍しく吠えた。その姿からも、郄橋遥人にとって、手にした1勝が、単なるものではないのは明らかだった。【動画】郄橋遥人が吠えた！最後は142キロのツーシームで空振り三振！5年ぶり完封劇