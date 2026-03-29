◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「２番・右翼」で先発出場し、華麗なホームランキャッチを見せた。２点ビハインドの６回先頭。３番ペルドモの右翼への大飛球が上がると、一目散にフェンスに駆け寄り、タイミングを合わせてジャンピングキ