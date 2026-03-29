◆第９０回アーカンソーダービー・Ｇ１（３月２８日、米国・オークローンパーク競馬場・ダート１８００メートル、良）ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場、ダート２０００メートル）への重要ステップレースが８頭立て（１頭が出走取り消し）で行われた。アイラッド・オルティスＪｒ．騎手＝プエルトリコ出身、米国拠点＝が騎乗した１番人気のレネゲイド（牡３歳、米・トッド・プレッチャー厩舎・父