アイドルグループ「テラテラ」の池本しおりが２９日、都内で写真集「ほんとのしおり。」発売記念イベントを行った。約２年ぶりとなる２ｎｄ写真集。昨年１２月にタイ・パタヤで撮影を行った。渾身（こんしん）の一冊を眺めながら池本は、「うれしくて２冊目を出せると思っていなかった。本当に感謝です」と頭を下げた。タイでの撮影中では、スタッフよりもご飯を食べていたと明かされると、「プーパッポンカレーがおいしすぎ