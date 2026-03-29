歌手の和田アキ子がＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）が２９日、最終回を迎えた。オープニングで和田は、総合司会を務める俳優の峰竜太と共にピンクのスーツに身を包み笑顔で登場し「は〜い。どうも！ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。今日もごらんいただいてありがとうございます。明るく楽しくお送りしたいと思います。アッコにおまかせ！」といつも通りのあいさつで