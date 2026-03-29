10年前の熊本地震で被災した九州新幹線つばめが沿線各地で、その姿を見せるため29日、熊本市の車両所を出発しました。 午前3時。九州新幹線つばめが熊本市南区富合町にある新幹線の車両所を出発しました。 このつばめは10年前の熊本地震で脱線し台車部分にひずみが生じたため、運行に使われることなく車両所に保管されていました。 しかし今年、九州新幹線全線開業15周年、熊本地震から10年の節目に震災の記憶を後世に伝え、沿