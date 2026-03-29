◆第７４回フロリダダービー・Ｇ１（３月２８日、米国・ガルフストリームパーク競馬場・ダート１８００メートル、良）ケンタッキーダービー・Ｇ１（５月２日、チャーチルダウンズ競馬場、ダート２０００メートル）への重要ステップレースが６頭立て（３頭が出走取り消し）で行われた。ファビアン・プラ騎手＝仏国出身、米国拠点＝が騎乗した２番人気のコマンドメント（牡３歳、米・ブラッド・Ｈ・コックス厩舎・父イントゥミスチ